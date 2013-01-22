Азаров зобов'язав міністрів за 10 днів підготувати фінплани великих держпідприємств

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив усім керівникам міністерств і відомств протягом 10 днів підготувати для затвердження фінансові плани великих підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне завдання М.Азаров поставив перед міністрами в ході наради з питань доопрацювання проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

«Вам відводиться максимум 10 днів, щоб ви на початку лютого представили на засіданні Уряду узгоджені з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та іншими зацікавленими міністерствами фінансові плани державних підприємств», - сказав М.Азаров.

Глава уряду звернув особливу увагу міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького на необхідність прискорити затвердження фінансових планів «Енергоатома», «Нафтогазу» та інших підприємств енергетичної галузі.

Контроль за виконанням поставлених завдань прем'єр поклав на міністра Кабінету міністрів Олену Лукаш.