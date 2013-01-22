Міноборони у цьому році знову виділить понад 6 млн грн на утримання кpeйcepa «Укpaінa»

Міністерство оборони виділить у 2013 році 6,4 млн грн «Суднобудівному заводу ім. 61 комунара» на утримання ракетного крейсера «Україна», будівництво якого почалося ще в 1984 році.

Про це повідомляється на сайті «Вісник державних закупівель».

При цьому в повідомленні сказано, що дата укладення договору - 18 січня.

За інформацією ЗМІ, в 2012 році на утримання недобудованого крейсера Міністерство оборони виділило практично таку ж суму - 6,8 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, ракетний крейсер був закладений на державному підприємстві “Суднобудівний завод ім. 61 комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-морського флоту СРСР і спущений на воду в серпні 1990 року.

Із 1992 до 1995 року крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинено. У 1999 році було укладено новий контракт із Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-Морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.

17 травня 2010 року президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна».

Проте через рік міністр оборони Росії Анатолій Сердюков заявив, що РФ не зацікавлена в придбанні крейсера «Україна».

Ракетний крейсер «Україна» (раніше - «Адмірал Флоту Лобов») оснащений ракетним комплексом середнього радіусу дії C-300 «Форт», що є морським варіантом сухопутної системи С-300. Крім того, на борту встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет «Базальт», 3 батареї шестиствольних 30-мм гармат АК-630 «Вимпел», 2 п'ятитрубних торпедних апарата, 130-мм артилерійські системи головного калібру й багато іншого, а для розвідки та корегування вогню є вертоліт.