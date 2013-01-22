Україна в 2012 році зберегла 10-е місце у світовому рейтингу виробників сталі

Виробництво сталі в Україні в 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% до рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце в світовому рейтингу виробників сталі. Про це повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За інформацією асоціації, в грудні 2012 року виробництво сталі в Україні скоротилося до 2,532 млн тонн, що на 9,7% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.

Загальний обсяг виробництва сталі в світі в 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком на 1,2% - до 1,517 млрд тонн.

За підсумками 2012 року, найбільшим світовим виробником сталі з показником 716,5 млн тонн (зростання на 3,1% до 2011 року) залишився Китай. Разом із ним до десятки найбільших виробників увійшли такі країни: Японія (107,2 млн тонн за 2012 рік, спад на 0,3% до 2011 року), США (88,6 млн тонн +2,5%), Індія (76,7 млн тонн +4,3%), Росія (70,6 млн тонн +2,5%), Південна Корея (69,3 млн тонн +1,2%), Німеччина (42,7 млн тонн -3,7%), Туреччина (35,9 млн тонн +5,2%), Бразилія (34,7 млн тонн -1,5%) та Україна (32,9 млн тонн -6,9%).

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України й формує для країни значну частину валютної виручки.

В 2012 році українські металургійні підприємства виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося проти 2011 року на 9% – до 28,95 млн тонн, виробництво сталі – на 7%, до 32,394 млн тонн.

Виробництво чавуну в 2012 році зменшилося проти 2011 року на 1% – до 28,513 млн тонн. Виробництво метизів знизилося на 19% – до 211 тис. тонн.

Трубні заводи України минулого року зменшили виробництво на 9,4% порівняно з 2011 роком – до 2,014 млн тонн. Водночас гірничорудні підприємства збільшили випуск залізорудного концентрату на 0,9% – до 66,379 млн тонн. Випуск окатишів знизився на 0,2% – до 22,313 млн тонн.