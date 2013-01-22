Білорусь розподілила квоту на ввезення труб з корозійностійкої сталі

Рада міністрів Білорусі своєю постановою розподілила між юридичними особами і індивідуальними підприємцями, які зареєстровані на білоруській території, квоту на ввезення в 2013-2014 роках труб із корозійностійкої сталі.

Про це повідомляється на офіційному сайті білоруського уряду.

Документ ухвалено відповідно до рішення колегії Євразійської економічної комісії від 23 серпня 2012 року № 143 "Про заходи із захисту економічних інтересів виробників неіржавіючих труб у Митному союзі".

Квота на труби зовнішнім діаметром до 426 мм включно розподіляється між учасниками зовнішньоторговельної діяльності, які зареєстровані на території Білорусі.

Вони ввозили ці труби відповідно до митної процедури випуску для внутрішнього споживання упродовж трьох календарних років, які безпосередньо передують року, на який встановлюється імпортна квота. На них припадає 75% квоти.

Решта 25% квоти розподілені між іншими учасниками зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять сталеві труби для реалізації ними інвестиційних проектів, забезпечення власного виробництва, для ремонту, модернізації технологічного устаткування. При цьому враховується потреба в даній продукції за наявності подання республіканського органу держуправління, якому підпорядковані учасники зовнішньоторговельної діяльності. Підприємства без відомчої підпорядкованості узгоджують ці поставки з облвиконкомами, Мінським міськвиконкомом за місцем їх реєстрації.

Відповідно до рішення білоруського уряду, ліцензії на ввезення труб з корозійностійкої сталі в 2013 році дійсні з 1 січня до 31 грудня, а в 2014 році - з 1 січня до 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, українські металургійні підприємства в 2012 році скоротили виробництво сталевих труб порівняно з 2011 роком на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

У грудні 2012 року виробництво труб великих і малих діаметрів становило 112 тис. тонн, що на 30,4% менше від показника попереднього місяця і на 35,6% менше від показника грудня 2011 року.

У 2012 році Україна порівняно з 2011 роком скоротила виручку від експорту сталевих труб на 8,2% до 1,875 млрд дол. Імпорт сталевих труб минулого року зріс на 14,9% до 180,7 млн дол. У натуральному вираженні експорт труб зменшився на 6% до 1,545 млн тонн, а імпорт - на 2% до 80,865 тис. тонн.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України й формує для країни значну частину валютної виручки.

Найбільшими виробниками труб у країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» і «Комінмет».