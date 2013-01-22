Україна в 2012 році скоротила виробництво чавуну на 1,3% - WSA

Виробництво чавуну в Україні в 2012 році скоротилося на 1,3% - до 28,488 млн тонн порівняно з 2011 роком.

Про це сказано на сайті Всесвітньої асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, виробництво чавуну в Україні у грудні 2012 року знизилося на 1,9% до 2,330 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Порівняно з листопадом 2012 року падіння становило 4,2%.

Загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в 2012 році за даними WSA збільшився на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (у 2011 році становив 1082,729 млн тонн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, скорочення виробництва чавуну в 2012 році порівняно з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

За даними Держстату, в 2012 році загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.

За 2012 рік виробництво прокату плоского гарячекатаного, зокрема, скоротилося порівняно з 2011 роком на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а виробництво прутів і стрижнів скоротилося на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, скоротилося в 2012 році до 16,667 млн тонн, що на 5,9% менше, ніж у 2011 році.