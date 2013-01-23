Аварія Sukhoi Superjet-100 не позначиться на його попиті на ринках, що розвиваються, - Fitch

Москва. Аварія літака Sukhoi Superjet-100 в Індонезії в 2012 році не позначиться на очікуваному попиті на близькомагістральний пасажирський літак «SSJ 100», розроблений російською компанією «Цивільні літаки Сухого», на ринках, що розвиваються, повідомили УНІАН у рейтинговому агентстві Fitch.

«Інші фактори, що впливають на рейтинг компанії, - це сильний попит на SSJ 100 на ринках, що розвиваються (на сьогодні є 181 замовлення і 75 опціонів). Малоймовірно, що на цей попит негативно вплине аварія SSJ 100 в Індонезії в травні 2012 р. під час демонстраційного польоту, викликана помилкою пілота», - йдеться в повідомленні.

Fitch відзначає, що через аварію не було скасовано жодного замовлення.

Повідомляється, що Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») компанії ЗАТ «Цивільні літаки Сухого», Росія (далі - «ЦЛС») на рівні «BB» зі «Стабільним» прогнозом.

Відповідно до методології Fitch про взаємозв'язок між рейтингами материнської і дочірньої структур, рейтинги ЦЛС обумовлені сильними зв'язками з кінцевим мажоритарним акціонером в особі російської держави («BBB»/прогноз «Стабільний»). З урахуванням структури акціонерного капіталу, Fitch очікує, що ЦЛС продовжить отримувати підтримку від держави у формі додаткових внесків у капітал понад вже наданих коштів. У разі ослаблення підтримки або ситуації, яка сприймається як таке ослаблення, можливе збільшення різниці між рівнями рейтингів ЦЛС і Російської Федерації.

У релізі агентства наголошується, що зв'язки з державою обумовлені стратегічною значимістю літака «SSJ 100» для країни. SSJ 100 - поки єдиний продукт, що поставляється компанією, хоча була запущена бізнес-версія літака, і початок поставок заплановано на 2014 р. ЦЛС може розраховувати на підтримку від держави у формі додаткових внесків у капітал понад вже наданих коштів.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року в Індонезії при виконанні показового польоту розбився Sukhoi SuperJet-100. Літак врізався у вертикальний схил гори.

«Об'єднана авіаційна корпорація» Росії реалізовує два проекти в одному класі цивільних літаків - SSJ-100, а також спільно з Україною - Ан-148/158.

Sukhoi SuperJet-100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з низкою зарубіжних компаній. Прямі конкуренти SuperJet-100 - літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier серії CRJ, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 - сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 в Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.