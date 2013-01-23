МВФ погіршив прогноз зростання промвиробництва країн СНД до 3,8%

Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз зростання промислового виробництва для країн СНД і погіршив його на 0,3% - до 3,8% у порівнянні з прогнозом, озвученим у жовтні 2012 року.

Про це йдеться в оновленому бюлетені «Перспективи розвитку світової економіки», підготовленому економістами фонду і представленому радником з економіки, директором департаменту досліджень МВФ Олів'є Бланшар.

Згідно з даними МВФ, прогноз зростання промислового виробництва для країн СНД в 2014 році також погіршений на 0,1% - до 4,1%. До того ж зростання промвиробництва в Росії в 2013 році прогнозується на рівні 3,7%, у 2014 р. - 3,8%. Окремих даних по Україні МВФ у своєму бюлетені не надав.

Загальний показник економічного зростання для країн, що розвиваються в 2013 році становитиме, на думку експертів МВФ, близько 5,5%. Однак він буде все одно нижче показників 2010-2011 років. «Пожвавлення активності в багатьох країнах за останній період багато в чому забезпечувалося заходами політики, що підтримували. Однак слабка динаміка в країнах з розвиненою економікою буде негативно позначатися на зовнішньому попиті, а також на умови торгівлі для експортерів, - йдеться в бюлетені МВФ. - У цьому зв'язку спільне завдання для урядів полягає у відновленні економічного потенціалу з урахуванням як зовнішніх ризиків погіршення ситуації, так і ризиків посилення внутрішніх дисбалансів. Урядам необхідно додатково скоротити бюджетний дефіцит поряд з поступовим посиленням грошово-кредитної політики».

Відзначимо також, що МВФ очікує посилення темпів загальносвітового зростання в 2013 році через очікуване зменшення факторів, що лежать в основі млявої світової активності. Однак казати про повне відновлення світової економіки все ж таки щерано, стверджують економісти Фонду, оскільки все ж таки ще можливі збої в зоні євро та ризики надмірної бюджетної консолідації в США.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Міжнародний валютний фонд знизив прогноз економічного зростання в країнах СНД до 4% з 5%. Уповільнення темпів зростання в МВФ пов'язували переважно з борговою кризою в єврозоні та падінням цін на енергоресурси. При цьому експерти відзначали, що більше інших від негативних факторів зовнішнього середовища постраждають три найбільші економіки Співдружності - Росія, Казахстан і Україна.

Нагадаємо також, що в жовтні 2012 року МВФ зберіг прогноз зростання економіки України в 2013 році до 3,5% при інфляції 5,9%.

Водночас прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з іноземними інвесторами 18 січня заявив, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2013 році в Україні буде в межах 3-3,5%.

Напередодні Світовий банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України до 2,2%.

До того ж в експертному середовищі зростання ВВП України очікують на рівні не більше 2%.

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