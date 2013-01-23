КрАСЗ у 2012 році скоротив виробництво автомобілів на половину

Кременчуцький автоскладальний завод ("КрАСЗ", Полтавська обл.) у 2012 році скоротив виробництво автомобілів на половину, або на 3170 шт. у порівнянні з 2011 роком - до 3280 шт.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

За даними підприємства, завод працює залежно від постачання комплектуючих і замовлень.

Раніше керівництво підприємства заявляло, що КрАСЗ у 2012 році має намір випустити понад 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Однак плани були змінені так як з 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. У відповідь 14 вересня Україна запровадила утилізаційний мито на імпорт автомобілів і автобусів з Росії. Також повідомлялося, що уряд України схвалив законопроект про запровадження утилізаційного збору на автомобілі, відповідно до якого українським виробникам надаватимуться преференції за його сплатою.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

ТОВ «ВО Кременчуцький автоскладальний завод» у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2% або на 109 автомобілів до 6450 од.