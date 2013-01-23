«Нафтогаз» у суді вимагає від «Інтерпайпу» 262 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від одного з найбільших виробників труб в Україні «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», що входить до групи «Інтерпайп», повернути 261,8 млн грн.

Про це сказано в документі, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, позов подано до Господарського суду Дніпропетровської області, розгляд справи призначено на 29 січня 2013 року.

Крім того УНІАН стало відомо, що «Нафтогаз» у березні 2012 року виграв суд у «Інтерпайпу» про повернення 570,567 млн грн за спожитий природний газ.

Однак «Інтерпайп», не погодившись із рішенням суду першої інстанції, подав касацію до Вищого госпсуду України, але все одно програв справу. Суд постановив касаційну скаргу залишити без задоволення.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Власником компанії є український бізнесмен Віктор Пінчук.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.