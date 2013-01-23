Давос. Голова ради директорів і виконавчий директор металургійної корпорації Arcelor Mittal, до складу якої входить один з найбільших в Україні виробників металопродукції «АрселорМіттал Кривий Ріг», Лакшмі Міттал називає непростою ситуацію на ринку металургії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Давосі.

Президент України поцікавився думкою Л.Міттала щодо ситуації на ринку металургії.

"Ситуація в 2012 році була складною для виробників металу в світі... Було багато невизначеностей", - зазначив він.

Разом із тим Л.Міттал висловив сподівання, що ситуація покращиться в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, виробництво сталі в Україні у 2012 році склало 32,911 млн тонн, що забезпечило нашій країні десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

У 2012 році українські металургійні підприємства виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося щодо 2011 року на 9% - до 28,95 млн тонн.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.