«Газпром» висуває підвищені вимоги до труб для «Південного потоку» - Міллер

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» висуває підвищені вимоги до труб, які будуть використовуватися для газопроводу «Південний потік».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії, про це голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив на нараді з керівниками російських трубних компаній.

«Попереду в «Газпрому» нові газотранспортні мегапроекти - «Південний потік» і «Сила Сибіру» (газотранспортна система для Іркутського і Якутського центрів газовидобутку, яка транспортуватиме газ через Хабаровськ до Владивостока - УНІАН). Ми пред'являємо підвищені вимоги до труб, які будуть застосовуватися для будівництва цих газопроводів», - сказав О.Міллер.

Він повідомив, що під час реалізації "Південного потоку" вперше в світовій практиці будівництва підводних газопроводів будуть використовуватися труби, розраховані на робочий тиск 27,73 МПа, з товщиною стінки 39 мм. Також вперше труби діаметром 813 мм будуть прокладатися на глибинах до 2250 м.

За словами О.Міллера, ці проекти повинні бути реалізовані відповідно до найвищих світових стандартів.

Повідомляється також, що учасники наради обговорили результати випробувань дослідних партій труб великого діаметру (ТВД) для будівництва морської ділянки «Південного потоку». Результати випробувань труб і специфікація на їх виготовлення пройшли верифікацію сертифікаційного товариства DNV, що підтверджує можливість їх виготовлення та використання при будівництві морської ділянки «Південного потоку».

Окрему увагу на нараді приділили підсумкам роботи за довгостроковими контрактами на базі формули ціни. Згідно з розрахунками, завдяки використанню формули в другому півріччі 2012 року ціни на ТБД знизилися на 3,85% проти цін грудня 2011 року (коли почала застосовуватися формула ціни). Ціни, які діють в першому півріччі 2013 року, знизилися ще на 1,7% проти цін другого півріччя 2012 року. Сукупне зниження цін на ТБД у порівнянні з груднем 2011 року становило 5,5%, що істотно знизило витрати на закупівлю трубної продукції.

Використання формули ціни враховує інтереси як виробників труб, так і «Газпрому», наголошується в повідомленні. Її застосування дозволило підвищити передбачуваність цін на трубну продукцію і виключити їх різкі коливання, забезпечило взаємні гарантії стабільності і справедливості цін на ТВД.

«Застосування формули ціни на труби великого діаметру довело свою ефективність. Ми і надалі будемо працювати з трубними компаніями на її основі. Наступним етапом буде перехід на використання формули ціни на безшовні труби і труби із зовнішнім антикорозійним покриттям. У результаті формула буде використовуватися під час розрахунку цін на 95-97% закуповуваної трубної продукції. Ми практично повністю перейдемо на формульне ціноутворення на труби з 1 липня цього року», - сказав О.Міллер.

Наради О.Міллера і керівників провідних трубних компаній Росії проводяться на постійній основі. Основними постачальниками трубної продукції для ВАТ «Газпром» є ЗАТ «Об'єднана металургійна компанія», ВАТ «Трубна металургійна компанія», ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод» та ВАТ «Северсталь». Наступна нарада відбудеться в червні на Іжорському трубному заводі.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.

Передбачається, що перші постачання газу почнуться в 2015 році. У 2016-му планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, у 2017-му - 31,5 млрд. куб. м, у 2018-му - 47,25 млрд куб. м, і в 2019-му газопровід вийде на проектну потужність - 63 млрд куб. м.

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Продажі "Газпрому" в Європі, найімовірніше, й далі знижуватимуться в 2013 році - Fitch

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.