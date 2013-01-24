Метпідприємства України в 2013 р. можуть продовжити знижувати обсяги виробництва - експерт

Ключова експортна галузь України - металургія, яка піддалася рецесії торік, через несприятливу кон'юнктуру на світових ринках у 2013 році може продовжити траєкторію зниження. Зокрема, виробництво сталі може скоротитися на 0,6% до 32,7 млн ​​тонн.

Такий прогноз висловив директор держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк в парламентській газеті "Голос України".

"Цього року Україна виробить 32,7 млн тонн сталі, з них 22,6 млн тонн буде експортовано", - цитує газета В.Власюка.

Один із пріоритетних ринків збуту української металургійної продукції - Євросоюз в умовах кризи скоротив свої потреби при одночасному збільшенні конкуренції з боку китайських металовиробників.

"У світі потужності в розмірі 500 млн тонн залишаються завантаженими, і, відповідно, за портфелі замовлень борються всі", - сказав В.Власюк.

Він також зазначив, що основними конкурентами на світовому ринку для України залишаються Туреччина, Росія та Китай.

"Ринок у 2013 році буде ринком покупця, і ціна буде йти вниз, - прогнозує експерт. - Якщо в 2012 році ціна на квадратну заготовку становила 560 дол., то в 2013-му - 530 дол.".

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, виробництво сталі в Україні в 2012 році порівняно з 2011 роком знизилося на 6,9% до 32,911 млн тонн.