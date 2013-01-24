Мінекономрозвитку скасувало сертифікацію посуду і тканин для дитячої білизни

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виключило з переліку продукції, яка вимагає обов'язкової сертифікації в Україні, низку товарів, зокрема, призначених для виробництва товарів для дітей.

Відповідний наказ Мінекономрозвитку зареєстрований в Міністерстві юстиції 9 січня під № 85/22617.

Згідно з документом, з переліку продукції для обов'язкової сертифікації виключені: полотна трикотажні білизняні для дітей; тканини бавовняні і змішані для білизняних виробів дитячого асортименту; засоби зв'язку, посуд з чорних і кольорових металів, фарфору, фаянсу і скла; посуд сталевий емальований; посуд господарський чавунний емальований; вироби піротехнічні побутові.

Довідка УНІАН. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики і діє з травня 2005 р.

Сертифікація - процедура, за допомогою якої, визнаний у встановленому порядку (уповноважений) орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, систем управління охороною праці, персоналу, встановленим законодавством вимогам, що діють в Україні.

В Україні існує державна система сертифікації продукції - Система УкрСЕПРО. У даній системі проводиться як обов'язкова, так і добровільна сертифікація. Роботи у Системі УкрСЕПРО організовує Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики - Держспоживстандарт України, який є Національним органом з сертифікації - (раніше називався Держстандарт України).