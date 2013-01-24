Економічна стагнація в Україні продовжиться у 2013 році - експерти

Економічна стагнація в Україні триватиме в 2013 році, повідомляють експерти «Ерсте Банку» в прес-релізі, текстом якого володіє УНІАН.

Аналітики банку вважають, що на тлі проблем в металургійній галузі та низького зовнішнього попиту українська економіка перебуватиме в стагнації протягом 2013 року, і прогнозують приріст ВВП на 2013 рік на рівні 1,5%, водночас, на їхню думку, можливості для фіскального стимулювання економіки будуть обмежені.

Як констатують експерти, за підсумками 2012 року падіння індексу промислового виробництва становило 1,8%, в т.ч. найбільше падіння - на 26,4% - відбулося у виробництві коксу та нафтопродуктів, у металургійній і машинобудівній галузях - на 5,2% і 6% відповідно. Порівняно з 2007 роком обсяги виробництва сталі скоротилися на 25%, тоді як ціни на сталь продовжують знижуватися з другого кварталу 2011 року. Валютні резерви скоротилися до 24,5 млрд дол. на кінець року, або на 23% за 2012 рік. Істотного поліпшення динаміки експорту в 2013 році не очікується, тому дефіцит поточного рахунку продовжить поступово збільшуватися за умови, якщо гривня не девальвує.

«Хоча криза перевиробництва є глобальним трендом, українські сталевари перебувають в особливо несприятливій ​​ситуації через високу собівартість сталі і, як наслідок, зниження конкурентоспроможності українських експортерів на світових ринках. Причинами високої собівартості є відсутність сучасних технологій. В Україні близько 26% сталі досі виплавляється застарілим мартенівським методом, який у розвинутих країнах не використовується. Ми очікуємо лише незначного або повної відсутності зростання інвестицій в 2013 році, оскільки ставки за кредитами зараз значно перевищують поточну і очікувану динаміку зростання цін виробників», - цитує прес-реліз аналітика банку Ігоря Жолонковського.

Як повідомляв УНІАН,Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує зростання ВВП України в 2013 році на рівні 1%, що менше прогнозу Світового банку, який оцінив можливе зростання ВВП України у 2,2%.

Довідка УНІАН. «Ерсте Банк» (Київ) працює на ринку України з 2006 року і за даними Нацбанку, на 1 жовтня 2012 року займав 21 місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 10,33 млрд грн, кошти клієнтів - 2,68 млрд грн, власний капітал - 1,66 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк одержав збиток у розмірі 238,39 млн грн. З грудня 2012 року власником банку є Олександр Адарич, власник «Фідобанку», в результаті придбання банку за 83 млн дол. у колишнього власника, Erste Group (Австрія).