"Запоріжсталь" у 2012 році збільшила обсяг поставок тонкого листа на 5,5%

Одне з найбільших металургійних підприємств України - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% до 639,3 тис. тонн, повідомила прес-служба підприємства.

"У 2012 році відвантаження тонкого листа склала 639,3 тис. тонн", - сказано в повідомленні прес-служби.

На комбінаті відзначили, що в першому півріччі 2012 року обсяг поставок тонкого листа склало 291 тис. тонн, а в другому - 348,3 тис. тонн.

"Металопрокат тонких профілів комбінату користується підвищеним попитом в трубній та будівельних галузях промисловості завдяки меншій матеріаломісткості виробів і конструкцій, що виробляються з нього, в порівнянні з прокатом середньої товщини. Подальше використання тонких профілів значно знижує собівартість продукції, що випускається для основних споживачів", - наголосили на комбінаті.

У повідомленні також сказано, що комбінат досяг максимальної чіткості виконання технології виробництва тонких профілів за рахунок скорочення періодів і якості настройки обладнання, що дозволило підвищити вихід придатного металу більш ніж на 4%.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року.

До того ж у 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% в порівнянні з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну зросло на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

У 2013 році комбінат планує інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 рази більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (зокрема в «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, які раніше належали групі «Індустріал», у цілій низці інших гірничо-металургійних підприємств.