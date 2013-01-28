«Богдан» готовий продати частину своїх акцій для залучення стратегічного інвестора

Один з найбільших автовиробників України, корпорація «Богдан» хотіла б залучити як стратегічного інвестора одного зі світових виробників автомобілів, продавши частину своїх акцій, сказав в інтерв'ю УНІАН президент корпорації «Богдан» Олег Свинарчук.

«Ми ведемо переговори з цілою низкою компаній про залучення стратегічного інвестора. Ми готові поділитися часткою в акціонерному капіталі. Наші моделі автомобілів вже застаріли, і нам треба їх міняти. Весь цей час з початку кризи ми дотували завод, і у нас не було грошей на розвиток. Зараз ми ведемо пошук нових моделей, які будуть відповідати існуючому конкурентному середовищу», - сказав О.Свинарчук.

Водночас президент корпорації «Богдан» не назвав компаній, з якими ведуться переговори.

За його словами, значними стримуючими факторами у пошуку стратегічного інвестора є як відсутність ефективної програми підтримки національних виробників з боку української влади, так і закритість європейського і російського ринків для автомобілів, які випускаються на території України.

«Україна досі не може оговтатися і вийти з низки економічних криз.

Минулий рік підтвердив, що негативні тенденції, що почалися в 2008 році, лише прискорюються. Ми, відкривши при вступі до Світової організації торгівлі свій ринок, отримали результат: у нас скорочуються ринок і робочі місця, падає купівельна спроможність, зупиняється виробництво», - зазначив О.Свинарчук.

У важкому для українських автовиробників 2012 році падіння виробництва легкових автомобілів корпорацією «Богдан» становило 40,5% - до 12 034 одиниць.

Водночас загальне виробництво «легковиків» в Україні, за даними Держстату, в минулому році, в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. Найгірший результат за останнє десятиліття українські автовиробники показали лише в сумно пам'ятному за глибиною кризи 2009 році, коли темпи падіння становили 84% - до 65,7 тис. нових автомобілів.

О.Свинарчук вважає, що якщо влада України найближчим часом не вживе реальних кроків щодо захисту внутрішнього авторинку, то у 2013 році український ринок нових автомобілів може впасти на 18% до рівня вкрай несприятливого 2012 року, коли обсяг продажів нових автомобілів становив 220 тис. одиниць.

Водночас президент «Богдана» не озвучив планів виробництва легкових автомобілів на 2013 рік.

У грудні 2012 року корпорація фактично припинила до поліпшення ситуації випуск легкових автомобілів.

На відміну від легкових автомобілів, у сегменті вантажних автомобілів, автобусів і тролейбусів ситуація для автокорпорації «Богдан» сприятливіша. У 2012 році виробництво комерційних автомобілів виросло щодо 2011 року на 34,8% - до 876 одиниць, а автобусів і тролейбусів - у 2,7 раза, до 539 одиниць.

У цьому зв'язку О.Свинарчук прогнозує збільшення в 2013 році виробництва автобусів і тролейбусів до 1453 одиниць. Зокрема, корпорація планує експортувати до Росії 660 автобусів серії А20, а в разі вирішення питання про утилізаційний збір до РФ обсяг експорту планується збільшити до 1100 автобусів.

У поточному році «Богдан», за словами його президента, планує вийти зі своїми автобусами на ринок Східної Європи, Казахстану і, можливо, країн Африки.

Виробництво комерційних автомобілів на поточний рік заплановано на рівні 305 од.

Довідка УНІАН. Створену в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів у сфері виробництва різних типів транспорту корпорацію «Богдан» на першому етапі контролював бізнесмен і екс-міністр закордонних справ та економічного розвитку Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» .

Наразі корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула в кінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Повний текст інтерв'ю з президентом автокорпорації "Богдан" Олегом Свинарчуком читайте на сайті УНІАН в матеріалі: «Автокорпорація «Богдан» шукає стратегічного інвестора і просить владу захистити авторинок України».