Черговий пуск українсько-російської ракети "Зеніт-3SL" заплановано на 1 лютого

Москва. Запуск українсько-російської ракети-носія «Зеніт-3SL» у рамках проекту «Морський старт» із телекомунікаційним космічним апаратом «Інтелсат 27» заплановано здійснити 1 лютого о 8.56 за київським часом (6.56 за Гринвічем).

Про це УНІАН повідомили в ракетно-космічній корпорації «Енергія».

«Судна ракетно-космічного комплексу «Морський старт» (стартова платформа і складально-командне судно) знаходяться в точці старту на екваторі, що має координату 154 градуси західної довготи. Технічні засоби й персонал готові до виконання програми завершальних операцій з підготовки та здійснення запуску», - йдеться в повідомленні.

Перенесення дати старту обумовлено зовнішніми організаційно-технічними причинами, не пов'язаними з погодними умовами, технічним станом комплексу та його можливостями. Раніше пуск планувалося здійснити 31 січня.

Як повідомляв УНІАН, попередній успішний запуск «Зеніт-3SL» було здійснено 4 грудня 2012 року. Тоді в рамках проекту «Морський старт» було успішно виведено на орбіту європейський комунікаційний супутник «Eutelsat W5A»

Ракета-носій «Зеніт-2S», розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з космічним апаратом входять до складу ракети космічного призначення (РКП) «Зеніт-3SL».

Розробником і виробником ракети-носія «Зеніт-2S» (тобто першого й другого ступенів усієї ракети) є ДКБ «Південне» і ВО «Південмашзавод» (Дніпропетровськ).

Розгінний блок ДМ-SL створений і серійно виготовляється РКК «Енергія» ім. С.П. Корольова (Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтічник і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких КА з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія Boeing Commercial Space Company (Сіетл, штат Вашингтон, США).

Ракета космічного призначення «Зеніт-3SL» - сучасний засіб виведення, що відрізняється простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки та запуску. Працює на рідкому кисні й гасі з продуктами згорання - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому відрізняється екологічною чистотою. Допрацьована з урахуванням специфіки морського старту.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» (Дніпропетровськ) створено в 1944 році. Виробляє ракетно-космічну техніку, трактори, сільськогосподарські машини, тролейбуси, трамваї, вітроенергетичні установки, а також товари народного споживання.

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