"Енергомашспецсталь" має намір залучити в російського "Газпромбанку" 40,9 млн дол.

Одна з найбільших машинобудівних компаній України «Енергомашспецсталь» (ЕМСС), що є підрозділом російського холдингу «Атоменергомаш» (енергомашинобудівний дивізіон держкорпорації «Росатом»), має намір залучити у російського "Газпромбанку" 40,9 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з повідомленням, питання про залучення кредиту винесене правлінням компанії для схвалення на загальних зборах акціонерів «Енергомашспецсталі», призначених на 28 лютого 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Енергомашспецсталь» у 2012 році планувала завершити програму комплексної модернізації виробництва, інвестиції в яку перевищили 300 млн дол., зокрема 79 млн дол. кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, отриманих компанією в 2011 році для реструктуризації кредитних зобов'язань.

Довідка УНІАН. «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) - підрозділ російського холдингу «Атоменергомаш». Холдинг придбав контрольний пакет акцій ЕМСС у 2010 році. Входження в «Атоменергомаш» стимулювало розширення співпраці ЕМСС з підприємствами галузі РФ і СНД.

Восени 2012 року главою наглядової ради підприємства призначено Андрія Нікіпелова, який обіймає посаду генерального директора «Атоменергомаш».

"Газпромбанк" входить до трійки найбільших банків Росії за всіма основними показниками і посідає третє місце у списку банків Центральної та Східної Європи за розміром власного капіталу.