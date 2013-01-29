Мексика створить робочу групу з вивчення ситуації з імпортом української сталі

Міністерство економіки Мексики спільно з мексиканською Асоціацією виробників сталі Canacero ухвалили рішення про створення робочої групи з вивчення ситуації з напливом імпорту української сталі.

Про це повідомляється в прес-релізі мексиканської асоціації, розміщеному на американському спеціалізованому металургійному сайті.

Згідно з повідомленням, асоціація Canacero провела переговори з міністром економіки Мексики Ільдефонсо Гуахардо щодо обговорення можливих захисних заходів для контролю над імпортом стали з країн, що не входять до Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА), зокрема, з України, і в результаті створили спільну групу з вивчення ситуації.

"Представники нового уряду президента Енріко Пенья Ньєто вже вивчають ситуацію і швидко вживатимуть належних заходів для захисту мексиканської сталевої промисловості", - цитує прес-реліз президента Canacero Алонсо Ансіра Елізондо.

За оцінкою асоціації, близько 25-30% сталевого імпорту в Мексиці становить продукція з Росії, Південної Кореї, Китаю, України та Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, на початку поточного місяця мексиканська Асоціація виробників сталі Canacero закликала уряд своєї країни вжити захисні заходи для контролю над імпортом сталі з країн, що не входять до Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА), зокрема з України.

Canacero повідомила, що за 11 місяці 2012 року імпорт готової сталевої продукції в Мексику з інших країн зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 29%.

Україна за 11 місяців 2012 року, за даними Державної митної служби, експортувала до Мексики металургійної продукції на суму 119,5 млн дол., що становить 60% усього українського експорту в цю країну, а загальний тоннаж продукції металургії становив 220,1 тис. тонн .

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