Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності підвищення конкурентоспроможності українських товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з учасниками міжнародного семінару «Стратегія розвитку конкурентного законодавства в Україні та огляд міжнародного досвіду».

“Ми вже три роки займаємось реформами в Україні, завдяки чому нам вдалося утримати економічну ситуацію, подолати дефіцит бюджету, який був на початку 2010 року”, - сказав Президент.

Президент наголосив на важливості і подальшому зростанні української економіки, для чого вкрай важливо підвищувати конкурентоспроможність українських товарів.

“Для таких країн, як Україна, які більше ніж 60% продукції відправляють на експорт, конкурентоспроможність має величезний вплив на успіх”, - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 22 січня заявив, що уряд України планує до 10 лютого затвердити Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, реалізація програми повинна забезпечити зростання економіки в 2013 році на рівні не менше 3%.