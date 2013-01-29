Азаров обіцяє "серйозні бар'єри на кордоні для неякісних товарів широкого вжитку"

17:18, 29 січня 2013
Промисловість
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров виступає за створення серйозних бар'єрів для ввезення в країну неякісних товарів легкої промисловості імпортного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з членами Ради підприємців.

М.Азаров підкреслив, що вітчизняна легка промисловість розвивається дуже слабо.

«Ми дійшли до межі. Що це за країна у 45 мільйонів, яка нічого не виробляє з погляду легкої промисловості? У кожного з нас, які тут сидять, костюми імпортні, сорочки імпортні, краватки імпортні, взуття імпортне. Куди далі їхати? Приїхали вже. Настав час вживати, говоритимемо, радикальних заходів, які дозволять нам піднятися», - заявив прем'єр.

Він підкреслив, що для налагодження ситуації в галузі необхідно не тільки створювати сприятливі умови для розвитку власного виробництва, а й захищати ринок від неякісного дешевого імпорту.

«Тут комплекс заходів потрібний. Не тільки податкові, кредитові (преференції - УНІАН), а й це ще перевірка якості того, що нам завозиться, і серйозні бар'єри на кордоні для неякісних товарів широкого вжитку. Дуже серйозні бар'єри», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у 2012 році в Україні спад виробництва в легкій промисловості становив 5,3% порівняно з 2011 роком, в 2011-му — відзначалося зростання на 7,7% порівняно з 2010 р.

З 1 січня 2011 р. підприємства легпрому, окрім тих, які виробляють продукцію на давальницькій сировині, терміном на 10 років не обкладаються податком на прибуток.

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