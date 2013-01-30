Азаров закликав форсувати розвиток високотехнологічних галузей економіки

Прем’єр-міністр Микола Азаров назвав галузі економіки, розвиток яких має стати пріоритетом у найближчі роки.

"Найближчі роки мають стати періодом форсованого розвитку високотехнологічних галузей: IT-індустрії, автомобілебудування, авіа- та суднобудування, сільськогосподарського машинобудування, фармацевтичної промисловості, виробництва медичної техніки", сказав Азаров у вступному слові на засіданні Уряду 30 січня.

За словами прем’єра, реалізація інвестиційних проектів в пріоритетних галузях має бути спрямована передусім на створення висококваліфікованої робочої сили, зайнятої у високотехнологічних робочих місць.

Зокрема, у Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки заплановані заходи, які обумовлять:

- створення в Україні, наприклад, конкурентоспроможного легкового автомобілебудування з рівнем локалізації приблизно 55%;

- модернізацію виробничих потужностей 35 підприємств сільськогосподарського машинобудування;

- підвищення технічного рівня та завантаження замовленнями підприємств суднобудування.

М.Азаров також наголосив на необхідності створення виробництв, заснованих на передових технологіях, у існуючих галузях економіки: гірничо-металургійному комплексі, хімічній та нафтохімічній промисловості та агропромисловому комплексі. Саме ці галузі формують основу вітчизняної індустріальної бази, а тому від рівня їх конкурентоспроможності значною мірою залежить конкурентоспроможність економіки в цілому, підкреслив прем’єр-міністр.

Одним з головних елементів нової системи стимулювання модернізації, на думку прем’єр-міністра, має стати Державний Банк Розвитку, ресурсами якого будуть забезпечуватися довгострокові кредити на виконання проектів модернізації виробництва у реальному секторі економіки.