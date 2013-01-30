Ferrexpo за 9 місяців скоротив чистий прибуток у 2,3 раза

Компанія Ferrexpo plc (Великобританія), яка контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, за 9 місяців 2012 року скоротила чистий прибуток в 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 191,198 млн дол. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, чиста виручка компанії за 9 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року скоротилася на 17,6% - до 1,083 млрд дол.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків та нарахованої амортизації) компанії за цей період скоротився на 46,3% - до 328,8 млн дол.

У повідомленні Ferrexpo також сказано, що компанія почала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse.

"Час випуску цих євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку", - повідомила прес-служба.

Також, за даними прес-служби, консолідований акціонерний капітал компанії за 9 місяців 2012 року виріс на 22,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,546 млрд дол., а інвестиції в основний капітал збільшилися на 37,3% - до 324 млн дол.

Крім того, повідомляється, що за 9 місяців 2012 року обсяг продажів окатишів знизився на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 7 млн ​​тонн.

Найбільшими покупцями залізорудних окатишів і концентрату Ferrexpo стали Китай (388,94 млн дол.), Австрія (275,779 млн дол.), Словаччина (109,824 млн дол.) і Чехія (96,115 млн дол.).

Загальний дохід від експорту залізорудних окатишів і концентрату Ferrexpo за 9 місяців 2012 року скоротився на 18,6% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,011 млрд дол.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.