«Метінвест» збільшив свою частку у «Запоріжвогнетриві»

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» збільшила свою частку в «Запоріжвогнетриві» до 67,17% з 19,76%, повідомляє на офіційному сайті Комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія.

Як сказано в повідомленні, «Метінвест» має заплатити 25 тис. євро збору за видачу права на концентрацію.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

ПАТ «Запоріжвогнетрив» - одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва вогнетривких виробів і матеріалів високої якості. Підприємство виробляє широкий спектр вогнетривких матеріалів для металургійної, енергетичної, харчової промисловості, будівельних матеріалів. Продукція підприємства широко використовується в Україні, а також в країнах СНД та далекого зарубіжжя - Алжирі, Єгипті, Індії, Кубі, Пакистані, Туреччині тощо.