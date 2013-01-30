«Метінвест» погасив два кредити на 115 млн дол.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» погасила передекспортний кредит на суму 75 млн дол. і кредит на суму 40 млн дол., повідомила прес-служба компанії.

У прес-службі зазначили, що «Метінвест» отримав дворічний передекспортний кредит на суму 75 млн дол. за ставкою LIBOR +3% річних від банку Rabobank International у січні 2011 року для фінансування модернізації активів і на загальнокорпоративні цілі, а також трирічний кредит на суму 40 млн дол. за ставкою LIBOR +6% річних від банку Amsterdam Trade Bank N. V. у березні 2010 року, який був виданий на загальнокорпоративні цілі.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.