"Луганськтепловоз" отримав від "Трансмашхолдингу" 106 млн грн чергового кредитного траншу

Один з найбільших в Україні і в Східній Європі виробник тягового рухомого складу для залізниць - «Луганськтепловоз» отримав від своєї материнської компанії «Трансмашхолдингу» черговий кредитний транш у розмірі 106 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні «Луганськтепловозу» у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, ці кошти надаються компанії в рамках кредитної угоди, який «Луганськтепловоз» уклав з «Трансмашхолдингом» 23 листопада 2012 року на суму 522,54 млн грн.

Кредит залучається з метою поповнення обігових коштів компанії.

Дата зарахування грошей на рахунок - 29 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, «Луганськтепловоз» у 2013 році планує інвестувати у виробництво і модернізацію обладнання 120 млн грн.

«Луганськтепловоз» у 2012 році збільшив обсяг виробництва товарної продукції на 73%.

«Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

76% акцій підприємства належить російській компанії «Трансмашхолдинг» - лідеру на ринку транспортного машинобудування Росії.