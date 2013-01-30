Металургам у 2012 році відшкодували 18,4 млрд грн ПДВ – Міндоходів

Металургійні підприємства України в 2012 році отримали 18,4 млрд грн платежів з відшкодування податку на додану вартість, що становило 40% від загального обсягу відшкодувань. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Як сказано в повідомленні, машинобудівникам і аграріям-зернотрейдерам відшкодовано по 4 млрд грн, виробникам мінеральних добрив – 1,5 млрд грн, торговим підприємствам – 2,1 млрд грн. До того ж зернотрейдери отримали відшкодувань у 5 разів більше, ніж у 2011 році, машинобудівники – у півтора рази більше, підприємства торгівлі – у два рази більше.

Крім того, в Міндоходів нагадали, що половину відшкодованого ПДВ було виплачено в автоматичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платежів платникам податків із податку на додану вартість у 2012 році становив 46 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше показника 2011 року. Обсяг заявленого до відшкодування податку в 2012 році становив 43,3 млрд грн. Позитивне сальдо дозволило податковим органам ліквідувати прострочену заборгованість із відшкодування ПДВ і скоротити загальну суму заборгованості до 4,5 млрд грн.