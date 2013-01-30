Україна в 2012 році зменшила реалізацію метпродукції в грошовому вираженні на 14,3%

Україна в 2012 році в порівнянні з 2011 роком знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому вираженні на 14,27% - до 209,368 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, минулого року Україна збільшила обсяг реалізації продукції машинобудування на 4,27% - до 140,569 млрд грн, зокрема: виробництво машин та устаткування знизилося на 0,5% - до 40,645 млрд грн, виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування зросло на 3,6% - до 29,805 млрд грн, а виробництво транспортних засобів та устаткування зросло на 7,54% - до 70,120 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% у порівнянні з показником 2011 року.

За 2012 виробництво прокату плоского гарячекатаного, зокрема, скоротилося в порівнянні з 2011 роком на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а виробництво прутів і стрижнів скоротилося на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, скоротилося в 2012 році до 16,667 млн тонн, що на 5,9% менше, ніж у 2011 році.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році в порівнянні з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.