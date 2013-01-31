Volkswagen припиняє виробництво моделей Passat через слабкий попит у Європі

Найбільший європейський автомобільний концерн Volkswagen Group призупинить виробництво моделей Passat на своєму заводі в німецькому місті Емпен на чотири дні протягом лютого-березня у зв'язку зі слабким попитом у Європі, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на MarketWatch.

Зупинка роботи виробничих потужностей запланована на 8,15, 22 лютого та 1 березня. Водночас представник Volkswagen Group відзначив, що неробочий час буде використовуватися за рахунок накопичених понаднормових годин, а не за рахунок скорочення робочого часу.

Великим попитом сьогодні користується інша модель автовиробника - Volkswagen Golf. На минулому тижні представники Volkswagen повідомили, що компанія планує збільшити число робочих змін на заводі з метою підвищити виробництво моделі в першому кварталі 2013 року на 2 тисячі.

Volkswagen AG є найбільшим в Європі автовиробником, який об'єднує такі марки, як Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. До підрозділу корпорації з виробництва автомобілів класу "люкс" входять відомі бренди Lamborghini, Bentley, Bugatti. У 2009 році Volkswagen придбав 49,9% акцій Porsche AG, злиття з якою має завершитися у поточному році. Компанія займається і випуском вантажного транспорту через відділення Volkswagen Commercial Vehicles, а також марку Scania.

Штаб-квартира Volkswagen розташована у Вольфсбурзі, число співробітників по всьому світу сягає 400 тисяч осіб. Дочірня структура компанії в Росії - "Фольксваген Груп Рус" - у 2007 році запустила завод у Калузі проектною потужністю 150 тисяч автомобілів на рік.

За підсумками трьох кварталів 2012 року чистий прибуток Volkswagen Group зріс на 50,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 20,06 мільярда євро.

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