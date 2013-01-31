Азаров: в Україні назріла необхідність ухвалити закон про внутрішню торгівлю

На сьогодні в Україні назріла необхідність ухвалити закон про внутрішню торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час обговорення питання щодо підготовки відповідного законопроекту з представниками експертів і торгових асоціацій.

«Назріла нагальна необхідність встановити єдині чіткі і прозорі правила, які для всіх учасників внутрішньої торгівлі будуть економічно привабливими», - сказав М.Азаров.

Водночас він зазначив, що на сьогодні в системі торгівлі є чимало складнощів, які негативно відбиваються на тих, хто надає торговельні послуги, і на споживачах та товаровиробниках. Зокрема, удосконалення потребує система ціноутворення, розрахунків у форматі «виробник - реалізатор». Також М.Азаров наголосив, що необхідно уважно вивчити систему торгівлі через інтернет-магазини. Водночас прем'єр підкреслив, що в цілому внутрішня торгівля демонструє прогрес і за три останні роки внутрішній товарообіг збільшився на 50% і середньорічний роздрібний товарообіг становить близько 800 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Кабінет Міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» (№ 9443) для передачі його на розгляд Верховної Ради України. У парламенті він був зареєстрований 10 листопада 2011 року. 8 лютого 2012 року представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко повідомив, що урядовий законопроект «Про внутрішню торгівлю» буде розглянутий парламентом після доопрацювання.

На сьогодні у зв'язку з обранням нового складу парламенту уряд відкликав законопроект для доопрацювання та внесення для розгляду Верховною Радою нового скликання.

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