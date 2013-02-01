Суд порушив справу про банкрутство Красноармійського машинобудівного заводу

Господарський суд Донецької області постановою від 11 січня 2013 порушив справу про банкрутство підприємства «Красноармійський машинобудівний завод» (Донецьк).

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в газеті «Голос України» (№ 21 від 1 лютого ц.р.).

Суд ввів процедуру розпорядження майном підприємства. Розпорядником майна заводу призначено арбітражного керуючого Володимира Чернова. Заяви кредиторів до боржника приймаються протягом 30 днів з дня публікації цього оголошення.

Довідка УНІАН. ПАТ «​​Красноармійський машинобудівний завод» (Донецьк) займається виробництвом, ремонтом і комплексними поставками обладнання для гірничодобувної галузі.

Станом на ІІІ квартал 2012 року, 99,79% акцій підприємства належали українському ТОВ «Пріоритет Плюс».

За радянських часів завод був єдиним в Україні виробником спеціалізованого обладнання для вугільних підприємств.