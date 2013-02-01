Харцизький трубний завод пройшов сертифікаційний аудит

Один з найбільших виробників труб - Харцизький трубний завод, що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", пройшов сертифікаційний аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO 50001:2011 "Системи енергетичного менеджменту", повідомила прес-служба підприємства.

«Цей стандарт дозволить виробити планомірний підхід до безперервного покращення енергоефективності на нашому підприємстві», - цитує прес-служба в. о. генерального директора Харцизького трубного заводу Павла Узбека.

Згідно з повідомленням, з 24 по 26 січня представники сертифікаційного органу - компанії «ТЮФ Зюд України» - проводили оцінку області поширення і меж Системи енергоменеджменту (СЕнМ) на ХТЗ, під час проведення аудиту фахівці компанії дали позитивну оцінку побудові та впровадженню на ХТЗ цієї системи.

"Результат - підприємству видадуть міжнародний сертифікат, який підтверджує відповідність СЕнМ ХТЗ вимогам стандарту ISO 50001", - зазначила прес-служба.

Також повідомили, що документ надійде на підприємство протягом двох місяців.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харцизький трубний завод», що входить до групи «Метінвест», - найбільший у СНД завод-виробник прямошовних електрозварювальних труб великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкостним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів.

Потужності заводу дозволяють виробляти понад 1,3 млн тонн труб на рік, зокрема 665 тис. тонн труб з покриттям.

У листопаді 2012 року в.о. гендиректора Харцизького трубного заводу призначили Павла Узбека.