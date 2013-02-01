В Україні у січні виробництво прокату скоротилося на 1%, виплавлення сталі - зросло на 1%

В Україні за січень 2013 року, за оперативними даними, виробництво загального прокату скоротилося щодо січня 2012 року на 1% - до 2,524 млн тонн, випуск сталі виріс на 1% - до 2,845 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Виплавлення чавуну за січень також зросло на 1% відносно аналогічного періоду минулого року.

Обсяги виробництва метизів у січні збільшилися на 6% - до 17 тис. тонн.

Виробництво коксу скоротилося на 7% відносно показника січня 2012 року - до 1,525 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні виробництво загального прокату скоротилося щодо 2011 року на 9% - до 28,968 млн тонн, виплавлення сталі - на 7% - до 32,394 млн тонн.

Виробництво чавуну за 2012 рік зменшилося на 1% - до 28,517 млн тонн. Виробництво метизів за звітний період зменшилося на 19% - до 212 тис. тонн, виробництво коксу - на 1% - до 18,934 млн тонн.