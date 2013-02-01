У січні виробництво залізної руди залишилося на рівні січня 2012 р., окатишів - упало на 15%

В Україні, за оперативними даними, за січень 2013 року виробництво залізної руди збереглося на рівні січня 2012 р. - 6,718 млн тонн, виробництво окатишів знизилося на 15% - до 1,645 млн тонн, повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

Виробництво залізорудного концентрату за січень скоротилося на 1% - до 5,581 млн тонн.

Виробництво агломерату зменшилося на 3% - до 3,679 млн тонн.

Довідка УНІАН. Обсяги виробництва залізної руди за 2012 р. становили 79,8 млн тонн, виробництво окатишів - 22,3 млн тонн, що практично відповідає рівню виробництва у 2011 р. Виробництво залізорудного концентрату за вказаний період зросло на 1% - до 66,38 млн тонн .

Виробництво агломерату збільшилося також на 1% - до 42,54 млн тонн.