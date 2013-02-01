«Метінвест» виграв суди проти меткомбінатів ІСД на 1,2 млрд грн

«Метінвест Холдинг», керуюча компанія найбільшої гірничо-металургійної групи України "Метінвест", виграла у госпсуді Донецької області 4 справи на загальну суму 1,213 млрд грн проти підконтрольних "Індустріальному союзу Донбасу" металургійних комбінатів.

Про це йдеться в судових рішеннях, якими володіє УНІАН.

Як сказано в документах, «Метінвест Холдинг» звинуватив «Алчевський металургійний комбінат» та «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» у неналежному виконанні умов договорів поставки продукції.

Згідно із судовими рішеннями, винесеними судом 10, 14 і 16 січня, «Алчевський металургійний комбінат» повинен виплатити позивачеві основний борг, пеню та 3% річних у розмірі 675,6 млн грн. «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» повинен виплатити 537,8 млн грн.

Рішення суду набуде чинності після закінчення терміну подачі та розгляду апеляційної скарги.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

Найбільшими акціонерами "Індустріального союзу Донбасу» з початку 2010 року є консорціум інвесторів на чолі з російським бізнесменом Олександром Катуніним (50% плюс дві акції), а також українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.