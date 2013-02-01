Група "Метінвест" скоротила виробництво сталі на 13%

Найбільша українська гірничо-металургійна група "Метінвест" в 2012 році скоротила виробництво сталі до попереднього року на 13% - до 12,459 млн тонн, повідомила прес-служба групи.

"Виробництво сталі скоротилося на 13% порівняно з 2011 роком і становило 12 459 тис. тонн", - зазначає прес-служба.

Згідно з повідомленням, у 2012 році порівняно з 2011 роком видобуток коксівного вугілля збільшився на 3% і становив 11,623 млн тонн, а виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 1% до 36,224 млн тонн.

Прес-служба також зазначила, що у 4-му кварталі 2012 року порівняно з попереднім кварталом виробництво сталі збільшилося на 2% до 2,881 млн тонн.

Видобуток коксівного вугілля збільшився у жовтні-грудні 2012 року на 4% до 2,808 млн тонн, а виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 1% до 9,059 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.