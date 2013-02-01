Міноборони Росії має намір закупити 60 українських літаків Ан-70

Міністерство оборони Російської Федерації має намір закупити 60 українських літаків Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

«Знаю, що українська сторона найближчим часом активізує переговори з питань співпраці у сфері авіабудування. Це не тільки питання, пов'язані з виробництвом Ан-70, оскільки до сьогодні російське Міністерство оборони хоче закупити до 60 літаків Ан-70», - сказав М.Зурабов. Він зазначив, що йдеться не лише про співпрацю щодо літаків Ан-124, тому що є також завдання модернізації цих літаків і можливого будівництва нових літаків.

«Це більш комплексне питання про тіснішу, можливо навіть на якійсь загальній платформі, роботу двох авіаційних комплексів України і Росії», - підкреслив М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю українським телеканалам повідомив, що Міністерство оборони Російської Федерації замовило Україні понад 20 літаків Ан-70.

Довідка УНІАН. Військово-транспортний літак Ан-70, призначений для безпосередньої доставки військової техніки, особового складу та десантування військ, - це єдиний у світі літак, здатний забезпечити доставку вантажів на ґрунтові аеродроми з довжиною смуги 600-800 м. У режимі короткого зльоту і посадки здатний довозити 20 тонн вантажів на дальність до 3000 км.

Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» перейменували в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Наприкінці вересня 2012 року керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.