"Метінвест" збільшив виробництво залізорудного концентрату

Найбільша українська гірничо-металургійна група "Метінвест" в 2012 році збільшила виробництво загального залізорудного концентрату на 1,4% порівняно з 2011 роком - до 36,224 млн тонн, повідомила прес-служба групи.

"За 2012 рік виробництво загального залізорудного концентрату становило 36 224 тис. тонн, що на 483 тис. тонн більше, ніж у попередньому році", - зазначає прес-служба.

Згідно з повідомленням, таке збільшення виробництва концентрату було зумовлено введенням в експлуатацію 15-ї та 16-ї секцій рудозбагачувальної фабрики №1 на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті («ПівнГЗК»), що призвело до приросту виробництва концентрату на 134 тис. тонн, а також задіянням другого пускового комплексу магнітно-флотаційної доводки концентрату на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті (+205 тис. тонн) і збільшенням виробництва на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті («ЦГЗК») на 144 тис. тонн.

Водночас приріст виробництва на ЦГЗК став результатом успішного виконання низки заходів в рамках програми безперервного вдосконалення.

"Виробництво загального концентрату в четвертому кварталі 2012 року залишалося практично незмінним порівняно з попереднім кварталом", - зазначила прес-служба.

Також прес-служба повідомила, що в 2012 році порівняно з 2011 роком обсяг виробництва товарного концентрату, реалізованого зовнішнім споживачам, збільшився на 1,567 млн тонн (+12,5%) - до 14,144 млн тонн. "Позитивна динаміка була зумовлена ​​зниженням споживання концентрату всередині групи «Метінвест», - повідомляє прес-служба.

У групі також відзначили, що в 2012 році порівняно з попереднім роком виробництво окатишів для реалізації третім сторонам збільшилося на 647 тис. тонн (+10,4%) - до 6,863 млн тонн. Таке підвищення зумовлено перерозподілом реалізації окатишів в обсязі 918 тис. тонн для продажу третім сторонам, а також збільшенням виробництва окатишів на ЦГЗК на 99 тис. тонн завдяки скороченню часу проведення ремонту обпалювальної машини.

Водночас, як відзначили в прес-службі, динаміка зростання була частково обмежена зниженням обсягів виробництва на 370 тис. тонн на ПівнГЗК у результаті аварійного обвалення покрівлі в цеху виробництва окатишів № 2 у грудні 2012 року.

У четвертому кварталі 2012 року щодо третього кварталу відбулося збільшення обсягу виробництва товарного концентрату на 1,047 млн тонн (+31%) - до 4,419 млн тонн, яке супроводжувалося одночасним падінням виробництва окатишів для третіх сторін на 1,029 млн. тонн (-51%) - до 976 тис. тонн.

У прес-службі пояснили, що падіння виробництва окатишів для третіх сторін було зумовлено зниженням обсягів виробництва на 1,011 млн тонн на ПівнГЗК внаслідок виконання капітального ремонту обпалювальної машини Лургі-552В і квартального ремонту інших обпалювальних машин, аварійного обвалення покрівлі в цеху виробництва окатишів № 2 на ПівнГЗК в грудні 2012 року, а також зниженням обсягів виробництва на 73 тис. тонн на ЦГЗК в результаті виконання планового капітального ремонту обпалювальної машини у жовтні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році порівняно з 2011 роком група "Метінвест" скоротила виробництво сталі на 13% - до 12,459 млн тонн, видобуток коксівного вугілля збільшився на 3% і становив 11,623 млн тонн, а виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 1% - до 36,224 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.