"АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2012 році інвестував в охорону праці 183 млн грн

Один з найбільших металургійних комбінатів «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР), що входить до металургійної корпорації ArcelorMittal, в 2012 році інвестував в охорону праці та заходи безпеки 183,2 млн грн. Про це повідомила прес-служба комбінату.

"У 2012 році інвестиції в охорону праці та заходи з промислової безпеки становили 183,2 млн грн", - зазначає прес-служба.

Згідно з повідомленням, кошти на створення безпечних умов праці на робочих місцях, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням виділяються в розмірі 0,6% від суми реалізованої продукції підприємства за попередній рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.