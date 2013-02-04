Узбекистан жорстко обмежив імпорт товарів

Президент Узбекистану Іслам Карімов підписав постанову, згідно з якою до країни істотно обмежать імпорт товарів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на незалежний узбецький інформаційний портал "Узметроном".

Постанова "Про заходи щодо подальшого підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції і посилення боротьби з незаконним ввезенням товарів" вказує на необхідність "критично переглянути перелік ввезених товарів повсякденного попиту з метою скорочення їх ввезення до країни".

"У переліку виявиться все - від предметів особистої гігієни до будівельних матеріалів та побутової техніки. Теоретично величезний дефіцит товарів, а в магазинах Узбекистану понад 90% товарів імпортні, повинні заповнити вітчизняні виробники", - пише видання.

З посиланням на неназваного експерта видання повідомляє, що з введенням нових правил і так "височенні узбецькі ціни" підскочать в два-три рази, а "вітчизняний виробник не закриє потреби, але навіть якщо це станеться частково, усе, що вироблено в Узбекистані, буде завжди на порядок гірше за імпортне".

Видання очікує, що "пристойний імпорт в обмеженій кількості" все ж буде, але "цей бізнес віддадуть на відкуп великим компаніям, за якими стоять авторитетні люди", проте споживачі будуть "за пристойний товар платити у три-чотири рази більше".