Стаханівський ВБЗ у 2012 році скоротив виробництво вантажних вагонів на 26%

Одне з провідних вагонобудівних підприємств України Стаханівський вагонобудівний завод у 2012 році скоротив виробництво вантажних вагонів на 25,7% у порівнянні з 2011 роком - до 5060 штук. Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

"За 2012 загальний обсяг випуску товарної продукції на Стаханівському вагонобудівному заводі становив 5060 одиниць вантажного рухомого складу, а виручка від їх реалізації становила близько 3 млрд грн", - сказано в повідомленні прес-служби.

У 2012 році частка заводу в загальному обсязі виробництва на ринку вантажного вагонобудування країн СНД становила 4,17%, на ринку України - 11,12%.

У 2012 році кінцевими одержувачами рухомого складу, виробленого на підприємстві, були операторські компанії Російської Федерації та близького зарубіжжя. Частка експорту в структурі поставок компанії перевищила 79,5%, з них 53,18% припадало на російські компанії.

«2013 обіцяє бути нелегким для галузі вагонобудування, але за обсягом випуску основної продукції ми плануємо вийти на рівень не нижче 2012 року», - цитує прес-служба голову наглядової ради підприємства Едуарда Місевра.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році завод скоротив виробництво вантажних вагонів на 8,4% у порівнянні з 2010 роком - до 6810 штук.

Довідка УНІАН. ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» є одним з лідерів машинобудування України. Понад 45 років завод спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.

У цей час на залізниці країн СНД, близького і далекого зарубіжжя підприємство випускає більше 10 видів вантажних вагонів.

Завод експортує до 95% вироблюваної продукції. Основні покупці його продукції - державні підприємства та приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега Жеваго.