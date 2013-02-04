Інвестаналітики очікують зниження показника EBITDA групи «Метінвест» на 46%

Найбільша українська гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2012 році в порівнянні з 2011 роком може знизити показник EBITDA на 46% - до 1,9 млрд дол., повідомляє прес-служба інвестиційної компанії Concorde Capital з посиланням на аналітика Романа Тополюка.

"За нашою оцінкою, показник EBITDA "Метінвесту" у 2012 році в порівнянні з 2011 роком впаде на 46% до 1,9 млрд дол.", - сказав Р.Тополюк.

У 2013 році, за прогнозом аналітика, EBITDA групи залишиться на рівні 2012 року.

Показник EBITDA є одним з ключових корпоративних фінансових показників, показуючи прибуток компанії до вирахування витрат зі споати податків, відсотків та нарахованої амортизації.

На думку аналітика, перехід групи до продажу більшої кількості залізної руди за рахунок продажу меншої кількості готового прокату може надати деяку підтримку рівню рентабельності, так як EBITDA маржа «Метінвесту» впала до 16% за дев'ять місяців 2012 року в порівнянні з показником на рівні 25% у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, металургійний холдинг "Метінвест" за 9 місяці 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 420 млн дол., а показник EBITDA компанії за цей період становив 1,531 млрд дол. з маржею в 16%.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

У 2012 році група скоротила виробництво сталі до попереднього року на 13% - до 12,459 млн тонн, видобуток коксівного вугілля збільшився на 3% і становив 11,623 млн тонн, а виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 1% - до 36,224 млн тонн.