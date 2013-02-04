Богатирьова хоче відтермінувати запровадження ліцензування імпортних ліків

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова вважає за необхідне відтермінувати запровадження ліцензування імпортних ліків, яке планується з 1 березня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Ми стоїмо сьогодні в дискусії щодо перенесення терміну”, - сказала Р.Богатирьова.

Водночас вона наголосила на необхідності уточнення критеріїв ліцензування імпортних ліків.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня набуває чинності Закон "Про ліцензування імпорту лікарських засобів". Згідно із законом лікарські засоби можуть завозитися на територію України лише за наявності відповідної ліцензії.

31 січня ц. р. Американська торгова палата в Україні, що об'єднує понад 600 зарубіжних компаній, закликає Верховну Раду скасувати запровадження режиму ліцензування імпорту лікарських засобів у зв'язку з відсутністю спеціального органу з ліцензування, відзначивши до того ж, що режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.

З аналогічним закликом Американська торгова палата в Україні вже звернулася до Президента України, віце-прем'єр міністра України, міністра охорони здоров'я України і голови Державної служби України з лікарських засобів.

На думку АТП, запропонована Міністерством охорони здоров'я концепція ліцензійних умов, винесена на громадське обговорення лише 14 січня 2013 р., робить неможливим виконання закону, оскільки в Україні відсутня матеріально-технічна база для локалізації здійснення випуску всіх серій лікарських засобів іноземного виробництва.

Експерти Американської торгової палати також відзначають, що альтернативний варіант концепції ліцензійних умов, який передбачає перенесення відповідальності на провідних дистриб'юторів, також неможливо запровадити, оскільки дистриб'ютори не в змозі гарантувати якість всіх ліків, що ввозяться до України.

Затримки ж у процедурі ліцензування імпорту неодмінно призведуть до припинення поставок лікарських засобів іноземного виробництва до України і, як наслідок, до неможливості пацієнтів своєчасно одержати життєво необхідні ліки, заявляли в АТП.