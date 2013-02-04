«Єврокар» змінив генерального директора

Збори акціонерів одного з найбільших українських виробників автомобілів "Єврокар" (Закарпатська область) вирішили призначити Ігоря Царенко новим генеральним директором підприємства. Про це сказано в документі, текст якого має УНІАН.

До того ж наголошується, що І.Царенко призначений на посаду гендиректора на період до 31 березня 2014 року.

У документі також йдеться, що колишній генеральний директор - Олексій Ягічев звільнений з посади на підставі власної заяви. Водночас іншим рішенням зборів акціонерів О.Ягічев призначений членом Наглядової ради.

О.Ягічев обіймав посаду генерального директора "Єврокару" з вересня 2011 року по 31 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. "Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але в поточному році зосередилася на випуску виключно автомобілів Skoda.