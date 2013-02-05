«Запоріжсталь» у січні збільшила виробництво сталі на 10%

Одне з найбільших металургійних підприємств України - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у січні 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року збільшив обсяги виробництва сталі на 9,9% - до 329,1 тис. тонн.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, у першому місяці 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року зросли обсяги виробництва чавуну на 4,3% - до 279 тис. тонн, а також прокату - на 7,4% - до 282,5 тис. тонн.

У прес-службі зазначили, що збільшення обсягів виробництва в січні 2013 року пов'язано з активним впровадженням організаційних і технологічних заходів на комбінаті, а також за рахунок використання резервів ефективності і зниження операційних втрат.

У повідомленні сказано, що в січні 2013 року буде досягнуто найнижчого показника з витрати скіпового коксу в доменному цеху - 374 кг/т чавуну, до цього кращий показник був у вересні 2012 року -378 кг/т чавуну, а також відзначене зростання виробництва чавуну за одну номінальну добу в січні 2013 р. - 9235 тонн (у січні 2012 р. - 8721 тонна).

На підприємстві також наголосили, що в звітному періоді в порівнянні з січня 2012 року відвантаження товарного прокату зросло на 7,6% - 281 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року.

До того ж у 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% у порівнянні з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну зросло на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

У 2013 році комбінат планує інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 рази більше, ніж у 2012 році.

Крім цього в 2012 році в порівнянні з 2011 роком комбінат збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% до 639,3 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (зокрема в «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій в цілій низці інших гірничо-металургійних підприємств, що раніше належали до групи «Індустріал».