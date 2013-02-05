Boeing подала позов на 350 млн дол. проти КБ «Південне»

Американська авіабудівна корпорація Boeing подала позов на суму 350 млн доларів проти українського КБ «Південне» і російської аерокосмічної корпорації «Енергія» на відшкодування своїх інвестицій в збанкрутілому міжнародному проекті «Морський старт», повідомляє Bloomberg.

Згідно з позовом, поданим 1 лютого до федерального суду Лос-Анджелеса, українська і російська компанія не виплатили корпорації «Boeing» обсяг платежів, який пов'язаний з її пайовою участю в проекті, заснованому в 1995 році з метою комерційного запуску супутників з плавучої платформи, розташованої в Тихому океані.

За інформацією Bloomberg, після невдалого запуску ракетоносія з платформи «Морський старт» у 2007 році, інтенсивність запусків знизилася. Щобільше, у 2009 році компанія з управління проектом «Морський старт» оголосила про банкрутство і почала процес реорганізації. З 2010 року 95% статутного капіталу реорганізованої компанії з управління проектом були сконцентровані в дочірній структурі корпорації «Енергія» - компанії Energia Overseas Ltd, заснованої в Берні (Швейцарія). Корпорації «Boeing» і норвезькій компанії «Aker ASA (AKER)», що також брали участь у проекті, залишилися тільки 5% «Морського старту».

За інформацією Bloomberg, на цей момент коментарів від представників проекту «Морський старт», а також від представників українського КБ «Південне» і російської корпорації «Енергія» не надходило.

Довідка УНІАН. ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні та одним з найбільших у світі конструкторських бюро, які володіють передовими технологіями та беруть участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II» , «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.

Проект «Морський старт» - поки єдиний у світі проект, який здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місцеположення точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.