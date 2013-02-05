Янукович доручив Азарову створити робочу групу з питань підтримки ГМК

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову створити робочу групу з питань надання підтримки підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, доручення надано з метою створення умов для подальшого розвитку та оздоровлення фінансово-економічного стану підприємств гірничо-металургійного комплексу, забезпечення їх стабільної роботи та виконання соціальних зобов'язань.

Як зазначається у дорученні глави держави, до роботи у групі мають бути залучені керівники органів виконавчої влади, власники та керівники підприємств, представники профспілок, фахових громадських об'єднань, науковці, експерти.