Президент призначив міністра промислової політики

Президент України Віктор Янукович своїм Указом (№ 70/2013 від 5 лютого) призначив міністром промислової політики Михайла Короленка.

Указ розміщено на сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Короленко Михайло Костянтинович народився 20 квiтня 1962 року в м. Кривий Ріг.

У 1986 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за фахом «збагачення корисних копалин».У тому ж році М.Короленко почав трудову діяльність машиністом млинів збагачувальної фабрики Південного ГЗК. Згодом працював виробничим майстром, начальником основної виробничої ділянки збагачувальної фабрики,заступником начальника відділу технічного контролю, головним збагачувачем управління комбінату, головним інженером збагачувальної фабрики. У 1991 році став начальником збагачувальної фабрики.

У 2004-2005 роках М.Короленко працював збагачувачем, директором з виробництва Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

У 2005-2006 роках -директором з виробництв Північного гірничо-збагачувального комбінату.

З квітня 2006 року по березень 2009 року - начальник відділу виробництва, начальник відділу виробництва, начальник управління виробництвом, начальник управління виробництвом структурного підрозділу гірничорудного дивізіону ТОВ"Метінвест Холдинг".

З жовтня 2009 по квітень 2010 року - гендиректор ЦГЗК.

З вересня 2010 р. по лютий 2013 - обіймав посаду голови правління Південного гірничо-збагачувального комбінату.

У 2012 році йому було присвоєно звання Героя України.

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