Чистий збиток ArcelorMittal за 2012 рік становив 3,7 млрд дол. проти прибутку роком раніше

Чистий збиток найбільшої в світі металургійної компанії ArcelorMittal SA за 2012 становив 3,72 мільярда доларів проти прибутку в 2,26 мільярда доларів у 2011 році, передає ПРАЙМ з посиланням на повідомлення компанії.

Чистий збиток в перерахунку на одну звичайну акцію за підсумками минулого року становив 2,41 долара проти чистого прибутку на рівні 1,46 долара в попередньому році.

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