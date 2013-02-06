Призначено нового президента суднобудівного заводу «Океан»

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» призначила президентом підприємства Василя Федіна, який є генеральним директором Херсонського суднобудівного заводу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю «Смарт-холдингу», відповідне рішення орган управління товариства ухвалив 4 лютого.

Водночас Наглядова рада задовольнила заяву Володимира Михайлюка про звільнення з посади президента підприємства за згодою сторін.

За наданою інформацією, першочерговим завданням, поставленим Наглядовою радою НСЗ «Океан» перед новим керівником, є розширення портфеля замовлень для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства та виконання соціальних зобов'язань перед працівниками заводу.

«Підприємство, як і вся суднобудівна галузь, знаходиться у непростій ситуації. Головне на даний момент завдання - привести на завод замовлення, показати клієнтам, що ми можемо створювати конкурентоспроможну продукцію. Збільшення обсягів виробництва - це і своєчасна зарплата корабелів, і кошти, необхідні для довгострокового розвитку «Океану», - прокоментував своє призначення В.Федін.

В.Федін вже очолював Миколаївський суднобудівний завод «Океан» з листопада 2011 року по червень 2012 року. Він також збереже посаду генерального директора ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», який входить до складу суднобудівного субхолдингу компанії «Смарт-холдингу» - Smart Maritime Group.

Довідка УНІАН. Smart Maritime Group (SMG) - найбільший суднобудівний холдинг України. Заснований в 2009 році для управління морегосподарського активами "Смарт-холдингу». SMG об'єднує два найбільші суднобудівні підприємства України - Чорноморський суднобудівний завод та Херсонський суднобудівний завод. До складу субхолдингу також входить порт «Очаків» (Дніпро-Бузький лиман, Миколаївська область).

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, банківський сектор, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу» є бізнесмен Вадим Новинський.